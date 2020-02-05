"سبوتنيك" ترصد تقدم الجيش السوري نحو مدينة "سراقب" شرقي إدلب... صور وفيديو

واكبت "سبوتنيك" انطلاق عمليات الجيش السوري في منطقة "أبو الظهور" و"تل طوقان" في ريف إدلب الشرقي صباح اليوم.

ورصدت كاميرا "سبوتنيك" استعدادات الجنود السوريين للتقدم نحو مواقع سيطرة "أجناد القوقاز" في محيط نقطة المراقبة التركية في "تل طوقان" شرق مدينة سراقب، وقد أسفرت العملية عن تحرير عشرات القرى والبلدات وتطويق النقطة بالكامل، إضافة إلى استكمال الطوق على مدينة سراقب من بوابتها الشرقية بعدما تم تطويق حدودها الجنوبية والغربية يوم أمس.

وخلال الجولة التي شملت بلدات "طويل الحليب" و"رأس العين" جنوب "تل طوقان"، تحدث أحد جنود الجيش السوري لـ سبوتنيك عن الانهيار الشامل في صفوف المسلحين بالمنطقة أمام تقدم وحدات الاقتحام.

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب © Sputnik . Ali Hashem 1 / 12 © Sputnik . Ali Hashem تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب

وواصلت وحدات الجيش العربي السوري تقدمها اليوم باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وحررت بلدات وقرى رأس العين ومسعدة وتل طوقان وإسلامين وأبو الخوص والذهبية وجزرايا والشوحة وتل الشيخ منصور المطلة ناريا على مدينة سراقب من جهة الشرق، بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى وسط انهيارات المجموعات الإرهابية على جبهات الاشتباك.

© Sputnik . Ali Hashem تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب

ويحقق الجيش السوري تقدماً سريعا على محور عملياته الشرقي باتجاه مدينة سراقب، حيث حرر مساحات واسعة وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تحرير 22 قرية شرق وجنوب المدينة.