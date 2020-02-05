مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على مدينة حلب

قتل 4 مدنيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على أحياء مدينة حلب.

وأكد مصدر طبي في حلب لوكالة "سبوتنيك" أن 4 مدنيين، بينهم طفل، سقطوا ضحايا قذائف صاروخية أطلقت على مدينة حلب .

وأشار المصدر إلى أن 10 مصابين آخرين تم نقلهم الى كل من مشفى "الجامعة" و"الرازي" لتلقي العلاج، معظمهم في حالة حرجة.

وقال مراسل سبوتنيك أن المجموعات المسلحة المنتشرة في القسم الغربي لمدينة حلب قامت باستهداف حي الحمدانية بعدد من القذائف الصاروخية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين .