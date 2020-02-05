الجيش السوري يواصل استهداف المجموعات المسلحة بالقرب من سراقب

يواصل الجيش السوري استهداف المجموعات المسلحة بالقرب من مدينة سراقب الواقعة على الطريق الدولي بين حلب وحماة وذلك بعد أن حاصرها من 3 جهات (الجنوبية والشرقية والغربية).

وتمكنت وحدات الجيش السوري اليوم من التقدم في ريف إدلب الشرقي، شرق مدينة سراقب، لتصبح القوات تحاصر المدينة من 3 جهات وهي الشرقية والغربية والجنوبية.

وتواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري تقدمها في ريف إدلب الشرقي بتغطية من سلاحي الجو والصواريخ.

ورصدت "سبوتنيك" استعدادات الجنود السوريين للتقدم نحو مواقع سيطرة "أجناد القوقاز" في محيط نقطة المراقبة التركية في "تل طوقان" شرق مدينة سراقب، وقد أسفرت العملية عن تحرير عشرات القرى والبلدات وتطويق النقطة بالكامل، إضافة إلى استكمال الطوق على مدينة سراقب من بوابتها الشرقية بعدما تم تطويق حدودها الجنوبية والغربية يوم أمس.

وواصلت وحدات الجيش العربي السوري تقدمها اليوم باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وحررت بلدات وقرى رأس العين ومسعدة وتل طوقان وإسلامين وأبو الخوص والذهبية وجزرايا والشوحة وتل الشيخ منصور المطلة ناريا على مدينة سراقب من جهة الشرق، بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى وسط انهيار المجموعات الإرهابية على جبهات الاشتباك.