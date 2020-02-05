الجزائر تعين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك

قال التلفزيون الحكومي إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عين يوم الأربعاء توفيق حكار رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك.

وسيحل حكار، أحد كبار موظفي سوناطراك، محل كمال الدين شيخي الذي تم تعيينه رئيسًا للشركة قبل بضعة أشهر.

وحسب موقع "النهار" الجزائري عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، توفيق حكار، رئيساً مديرا عاما لمجمع سوناطراك.

وجاء قرار إجراء تغيير على رأس أقوى وأهم شركة استراتيجية في الجزائر، بموجب مرسومين رئاسيين، وقعهما الرئيس تبون، حيث وقع مرسوما أنهى بموجبه مهام كمال الدين شيخي من على رأس سوناطراك.

وقد وقع اختيار الرئيس تبون لخلافة شيخي على رأس سوناطراك، على شخص من داخل "العلبة"، بحسب الموقع الجزائري. وتوفيق حكار الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالأعمال والتطوير.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تكد تمضي على تعيين كمال الدين شيخي على رأس سوناطراك سوى أقل من 3 أشهر، حيث جرى تعيينه من طرف الرئيس السابق عبد القادر بن صالح يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يُذكر أن الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك كان رئيسا لفوج العمل الذي جرى تكليفه بإعداد مشروع قانون المحروقات الجديد.