الجيش السوري يقترب من إطباق الحصار الكامل على مدينة "سراقب" شرق إدلب

نفى مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" دخول وحدات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب حتى اللحظة.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش السوري تعكف حاليا على استكمال التطويق الكامل للمدينة من الاتجاهات الأربعة، تمهيدا لاقتحامها.

وأشار المصدر إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تعمل بشكل مكثف في هذه الأثناء على المسح الكامل لمختلف أرجاء المدينة والتأكد من خلوها من المجموعات المسلحة قبل أي تقدم للقوات السورية.

وأوضح المصدر أن وحدات الاستطلاع رصدت فرارا فوضويا لأفواج متتالية من مسلحي التنظيمات الإرهابية من المنافذ الشمالية والشمالية الغربية للمدينة خلال الساعات الأخيرة بعدما سيطرت سيطر الجيش السوري ناريا على مقطع (سراقب- حلب) من الطريق الدولي (حلب دمشق/ M5).

وبين المصدر أن عمليات الفرار تمت عبر المنفذ الشمالي الغربي للمدينة وذلك باتجاه طريق (سراقب- تفتناز) مرورا ببلدة (أفس)، وعبر طريق (سراقب إدلب) مرورا ببلدة (سرمين).