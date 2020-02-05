السعودية... توقيع 5 مذكرات تفاهم خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وقعت خمس مذكرات تفاهم نوعية، خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مذكرات التفاهم التي تم توقعيها، ستنعكس إيجابا على تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

وقالت الوكالة إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم"، للعمل معا في شراكة إستراتيجية في الأمن السيبراني، من شأنها تطوير القدرات والتدريب على تقنيات الأمن السيبراني للمدن الذكية.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بحيث تعمل على تحقيق التكامل بينهما ورفع مستوى البحث والتطوير، إضافة إلى المشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

كما وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع المنتدى العالمي لصمود الأمن السيبراني (Global Resilience Federation)، لتفعيل مشاركة المعلومات والإسهام في تطوير القدرات الفنية في مجال مشاركة المعلومات بما يعزز مشاركة المخاطر في مجال معلومات الأمن السيبراني.

هذا بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى وقعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مع "مختبرات أندر رايتر" (شركة عالمية تصدر شهادات السلامة)، حيث ستعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال مذكرة التفاهم هذه على تطوير الخبرات في مجال بناء معامل اختبارات الأمن السيبراني وتطوير القدرات الوطنية، بهدف توفير الكفاءات المحلية. كما وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعاونا إستراتيجيا آخر من خلال مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.