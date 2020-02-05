رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة الحالة الصحية لأمير الكويت

وبحسب موقع "الراي" الكويتي أكد الغانم أن الشيخ صباح الأحمد "بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين بشأن صحته غير صحيح".

وهنأ الغانم رئيس الحكومة الجديد بثقة الأمير، مشيدا "بما قدمه رئيس الحكومة السابق"، لافتا إلى أن "اعتذاره عن التكليف لفتة راقية".

وفي شأن آخر، قال "لابد من معالجة الاختلالات المالية بعيدا عن أرزاق الناس وكل المشاكل ممكن إصلاحها في موضوع الطرق والإسكان".

وأضاف: "مشكلة الهوية الوطنية شائكة ومن يطرقها فهو يدخل (عش الدبابير)"، مبينا أن "مشكلة البدون معقدة ورثناها لأنها ليست مسطرة واحدة وأكبر عدو للبدون هم من يدعون أنهم (بدون) ويجب التفريق بين من يستحق ومن لا يستحق".

وأشار إلى أن "عدد البدون 51466 العام 1965 وانخفض إلى 39461 العام 1970 ثم في عام 1975 قفز إلى 124085".