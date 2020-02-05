الجيش الإسرائيلي يقول إن قذائف هاون أطلقت من غزة تجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا على إسرائيل من مخبأ في غزة ليلة اليوم الأربعاء.

تل أبيب – سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي "لقد تم إطلاق قذيفتي هاون فقط من غزة إلى إسرائيل". وانطلقت صافرات الغارات الجوية في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وتم إطلاق الصواريخ والبالونات الهوائية المتفجرة من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية هذا الأسبوع، مما دفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ضرب أهداف يوم الثلاثاء بزعم أنها تنتمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير القطاع.

وتوترت الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" التي استوفت المطالب الإسرائيلية الرئيسية لكنه ترك مستقبل دولة فلسطينية المستقلة في حالة من الغموض.