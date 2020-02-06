غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قامت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، بمهاجمة أهداف متفرقة جنوب قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، فجر اليوم، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس، جنوب القطاع، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء.

לאחר השיגורים לעוטף: צה"ל תקף יעדי חמאס ברחבי הרצועה • @OrHeller עם כל הפרטים >> https://t.co/OWKoRaNQlh pic.twitter.com/lU6MTgNg0U — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

ونقلت القناة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الرد الإسرائيلي كان قاسيا وقاصما للحركة، فقد دمر بعض أهداف البنية التحتية لحركة حماس، جنوب غزة.

وسبق أن قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا على مستوطنات غلاف غزة من مخبأ في غزة، ليلة أمس الأربعاء، وانطلقت صافرات الغارات الجوية في منطقة غير مأهولة بالسكان.

צה”ל תקף יעדי טרור של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה https://t.co/xKGQPe2Ou6 pic.twitter.com/UveYjuWtik — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) February 6, 2020

وتم إطلاق الصواريخ والبالونات الهوائية المتفجرة من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية هذا الأسبوع، مما دفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ضرب أهداف يوم الثلاثاء بزعم أنها تنتمي لحركة حماس.

وتوترت الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن" التي استوفت المطالب الإسرائيلية الرئيسية، لكنه ترك مستقبل دولة فلسطينية المستقلة في حالة من الغموض.