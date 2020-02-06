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04:40 GMT06 فبراير/ شباط 2020
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    مظاهرات أمام مصرف لبنان - بيروت

    رغم الأزمة والاحتجاجات... أصحاب 5 مصارف في لبنان حولوا أموالهم إلى الخارج

    © AFP 2019 / MAHMOUD ZAYYAT
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    أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس الأربعاء، أن أصحاب خمسة مصارف حوّلوا أموالا بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج، في ظل أزمة متنامية تطال ودائع اللبنانيين الذين قلصت المصارف سحوباتهم لأموالهم.

    أزمة المحروقات مستمرة في لبنان
    © Sputnik . Zahra Al-Amir
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    وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، فجر اليوم، السبت، أن كتلة "التنمية للتحرير"، التي يرأسها بري، قد دعت الحكومة، إلى الإسراع بالعمل "من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين إلى متسولين أمام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة".

     وشددت الكتلة اللبنانية على أنه يتعين على المصارف اللبنانية وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاقهم وأموالهم للخطر.

    ويأتي ذلك في ظل إجراءات إصلاحية يفترض أن تتخذها الحكومة، التي تعقد اليوم الخميس، جلسة لإقرار بيانها الوزاري قبل تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

    وقفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، بوصفه أولوية في حلقة الإصلاحات، فيما اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، أنه "من المعيب مثلا أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه".

    وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، السبت الماضي، أن وزير المالية اللبناني غازي وزني، تلقى تعميما رسميا من مصرف لبنان المركزي يفيد بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها.

    وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد أكد إرساله تعميما رسميا إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير المال غازي وزني والتي من خلاله سيتم تنظيم العلاقة بين المصارف اللبنانية وزبائنها في المرحلة المقبلة، وذلك خلال 10 أيام.

    وأكد سلامة أنه "إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمن تدابير استثنائية وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد"، لافتا إلى أن "الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".

    انظر أيضا:

    مصرف لبنان يرسل تعميما للحكومة اللبنانية لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها
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    حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة, مصرف لبنان المركزي, نبيه بري, لبنان
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