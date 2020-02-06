البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه، والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

وأكدت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الخميس، أن الجمعية العامة للبرلمان التركي وافقت، في جلستها الأربعاء، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من 10 فبراير/شباط 2020.

وتقوم عناصر البحرية التركية، بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

تساهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.