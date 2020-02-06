رئيس الوزراء العراقي المكلف يوجه طلبا إلى عبد المهدي بشأن المظاهرات

طالب رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الخميس، حكومة تصريف الأعمال بحماية المتظاهرين.

وقال علاوي، في تغريدة على "تويتر"، إن "ما يجري من أحداث مؤلمة هو ما دفعه لطلب ذلك من حكومة عادل عبد المهدي إلى حين تشكل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين".

ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين و تستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة. — محمد توفيق علاوي Mohammed Tawfik Allawi (@MohammedAllawi) February 5, 2020

​وأعلن محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.