وكالة: السعودية تعلق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن المملكة علقت سفر المواطنين والمقيمين غير السعوديين إلى الصين، تنفيذا للإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ونقلت الوكالة الرسمية (واس)، عن المديرية العامة للجوازات قولها "سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة".

ووصلت، صباح الأحد الماضي، الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة من سمو وزير الخارجية، وصلت طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية"، فيما أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الطلاب وهم يرتدون كمامات واقية من الفيروسات، فيما استقلوا سيارات نقلتهم إلى الحجر الصحي، لتوقيع الكشف الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الاثنين الماضي، أن "نتائج الفحوصات المخبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، وأظهرت سلامتهم من الفيروس"، موضحة أنه سيتم عزل الطلاب احترازيا لمدة 14 يوما تحت الإشراف الطبي، وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم للاطمئنان على صحتهم.