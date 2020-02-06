فنزويلا تعلن إعادة طيرانها إلى دمشق بدءا من الشهر المقبل

أعلن مدير عام مؤسسة الطيران المدني السورية باسم منصور، أن هناك دولة جديدة ستفعل خطوطها الجوية مع دمشق، بدءا من الشهر المقبل.

وقال منصور إن الخطوط الفنزويلية ستعود للعمل عبر خط دمشق- كاراكاس، بدءاً من شهر آذار/ مارس 2020، بحسب ما ذكره موقع "مشهد" السوري.

كما أفاد منصور بأن عودة عبور الأجواء السورية يحقق دخلاً بالعملة الصعبة مقابل تقديم سوريا خدمات ملاحية وخدمات مراقبة جوية على مدار الساعة للخطوط العابرة .

وهنا بين أن عبور الخطوط القطرية عبر الأجواء السورية يعود على سوريا بواردات تقدر بنحو مليون دولار شهرياً، أما الواردات بشكل عام مع الشركات الأخرى تقارب 2 مليون دولار شهرياً.

من جهة أخرى، أكد منصور عدم وصول أي طلبات تشغيل أو عبور جوي لأي شركة طيران سعودية للمديرية حتى الآن.