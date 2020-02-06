إنذار كاذب بإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نتيجة إنذار كاذب عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "الإنذار التي تم تفعيله في غلاف غزة كان كاذبا".

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم غارات على أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف هاون من القطاع، ومواصلة إطلاق البالونات المفخخة، وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية تصعيد الأوضاع الميدانية في القطاع.

الإنذار التي تم تفعيله قبل قليل في #غلاف_غزة كان كاذبًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2020

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية تستخدمه الذراع العسكرية لحماس. جاءت الغارة ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف البيان "ينظر جيش الدفاع بخطورة بالغة إلى أي اعتداء تخريبي ضد إسرائيل ويبقى في حالة جاهزية كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوعة وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

وأكد البيان أن "حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات الأعمال الإرهابية ضد مواطني إسرائيل".