فلسطين تمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواقها

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الخميس، عن بدء سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد، اليوم "إن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة".

يشار إلى أن الحكومة قررت في جلستها يوم الإثنين المنصرم، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، رداً على قرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.