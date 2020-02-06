شاهد كيف تصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي

أطلقت إسرائيل صواريخ من أراضي الجولان السوري المحتل، فجر اليوم الخميس، باتجاه غرب وجنوب العاصمة دمشق فتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم.

وأكدت وكالة "سانا"، فجر اليوم، الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات بعد.

فيما شددت الوكالة، أن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع، وبأن المضادات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم سوريا أكثر من مرة، إذ يعتزم العدوان الإسرائيلي بهذه الطريقة معارضة الوجود العسكري لإيران على الأراضي السورية.

وقد دعت موسكو إسرائيل مرارًا إلى وقف الهجمات التعسفية واحترام سيادة الجمهورية العربية.