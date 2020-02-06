اليمن... اغتيال قيادي في "الإصلاح" بمدينة الضالع

اغتال مسلحان، اليوم الخميس، قياديا محليا في حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر أحزاب اليمن)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين اثنين على دراجة نارية أطلقا النار على رئيس الغرفة التجارية السابق في الضالع، عبد الرقيب قزيع، أثناء مروره في حي الزراعة بمدينة الضالع.

وأضاف المصدر أن قزيع قتل على الفور متأثرا بجراحه، فيما لاذ المسلحان بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن قزيع يعد أحد قيادات "حزب الإصلاح" في مدينة الضالع.