ناشطة لبنانية: ملاحقة السياسيين في الأماكن العامة سلمية ونخوض المعركة حتى النهاية

يواصل المحتجون في لبنان ملاحقة السياسيين في أماكن تواجدهم كالمطاعم والمناسبات، لتحميلهم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد عبر نعتهم بالفاسدين وإجبارهم على مغادرة المكان.

ووقع إشكال، أمس الأربعاء، بين المحتجين على وجود النائب في "التيار الوطني الحر" زياد أسود في مطعم في منطقة طبرجا ومناصرين له، وعمل الجيش اللبناني على فض الإشكال في المنطقة بعد توتر استمر عدة ساعات.

وتقول الناشطة غيتا مشيك لـ"سبوتنيك"، التي تلاحق السياسيين في الأماكن العامة، إنه "في علم الاجتماع كسر هيبة السلطة أمر ضروري لأنه يزيد العنف الشعبي على الأرض، ونحن صراحة ثورة ولسنا حراك سلمي، وملاحقة السياسيين أمر سلمي، لا ندخل لنكسر، ندخل باحترام ونخرج باحترام وهدفنا هو طرد الفاسد من دون إزعاج الآخرين وفي حال لم يستجيب للمغادرة هو الذي يزعج غيره، لذلك هذا الأمر ضروري ليعلم الجميع أنه فاسد ولجعل هذا السياسي يشعر أنه أخطأ وبالتأكيد أنه سيتأثر أمام الجميع".

وتضيف مشيك: "هذه الطريقة تفيد وتوجع السياسيين الذين نلاحقهم، لأننا نقول لهم أنهم قاموا بأعمال فساد".

وتشير مشيك إلى أنه "من الممكن أن تتكرر الإشكالات التي تقع بين المحتجين ومناصري السياسيين لأن هناك قسم من الشعب غير واعي يدافع عن زعيم سياسي فاسد، وأستغرب كيف من الممكن أن يناصر أحد ينهب الشعب والعائلات الفقيرة".

وتؤكد الناشطة اللبنانية أن "المعركة بكل الأحوال مستمرة وسنخوضها حتى النهاية، والثورة لم يخف زخمها هناك ضغط جامعات ومدارس وعمل، ونحن كلنا طلاب جامعة لدينا إمتحانات هذه الفترة، والساحة هي المكان الرمزي الذي نلتقي فيه يومي السبت والأحد ونحن سنستمر".

وكانت الناشطة غيتا مشيك مع عدد من المحتجين توجهوا لوزير الاقتصاد السابق رائد خوري الذي كان موجوداً في مكان عام وطالبوه بالمغادرة، مرددين هتافات "ثورة" و"هيلا هيلا هو رائد خوري يطلع برا" و"حرامي حرامي رائد خوري حرامي".