الصادق المهدي: نؤيد الوضع الانتقالي في السودان بشروط

قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إنه يؤيد الوضع الانتقالي في السودان بشروط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الصادق المهدي، اليوم الخميس، لبحث تطورات الوضع السياسي والموقف الوطني.

يتبع...