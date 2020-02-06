صحيفة: وزير خارجية إريتريا يزور الخرطوم لنقل رسالة خطية إلى البرهان

يقوم وزير خارجية دولة إريتريا، عثمان صالح، بزيارة للخرطوم، تستغرق يومين يلتقي خلاها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الخرطوم - سبوتنيك. وحسب صحيفة "المجهر السياسي"، قال القائم بأعمال سفارة إريتريا بالخرطوم، إبراهيم إدريس: "يصل وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، مبعوثا من الرئيس الإريتري أساس أفورقي، وسيلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعدداً من المسؤولين السودانيين".

وأضاف إدريس أن وزير خارجية إريتريا "سينقل رسالة خطية من الرئيس الإريتري، أفورقي إلى البرهان، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع إدريس: "وزير الخارجية سيلتقي أيضا، مع نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك".