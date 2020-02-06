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12:25 GMT06 فبراير/ شباط 2020
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    تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب

    الجيش السوري: رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية بغطاء جوي إسرائيلي

    © Sputnik . Ali Hashem
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    أعلن الجيش السوري اليوم، الخميس، أن رتلا من الجيش التركي دخل الأراضي السوري بغطاء جوي إسرائيلي تم في صباح اليوم.

    وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" ونقلا عن بيان للجيش السوري فقد أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أنه "في تمام الساعة 00ر2 من فجر اليوم وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار/ باتجاه الداخل السوري".

    وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش التركي انتشرت على خط بلدات "بنش، معرة مصرين، تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم (جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا) وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه".

    وأكد البيان في ختامه إصرار الجيش السوري على تحرير كامل الأراضي السورية "المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح لن تفلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة".

    ومن جهتها أعلنت الخارجية السورية، اليوم الخميس، عن "قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية فجر اليوم تحت غطاء العدوان الإسرائيلي".

    وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، أن "قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية فجر اليوم في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي يؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين".

    وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم، الخميس، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدد من الصواريخ مصدرها إسرائيل.

    وأوضح المصدر أن الصواريخ حاولت استهداف محيط العاصمة، دمشق، من الجهة الجنوبية الغربية، مؤكدا أن العدوان لا يزال مستمرا حتى الآن.

    وأكد المصدر الأمني لـ"سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة رابعة من الصواريخ الإسرائيلية في هذه الأثناء، وهي الصواريخ التي تم إطلاقها من أراضي الجولان السوري المحتل باتجاه غرب وجنوب العاصمة دمشق.

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