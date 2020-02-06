طريقة التعرف على أحد ضحايا مظاهرات النجف تهز المجتمع العراقي... صور

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مع قصة مؤثرة عقب الليلة الدامية التي شهدتها محافظة النجف، أمس الأربعاء.

تضامن الآلاف مع الشابة حوراء التي تعرفت على شقيقها بعد انتشار صورة لجثته على صفحات المواقع الاجتماعي في النجف، وطلب النشطاء التعرف إلى الجثة، لتكتب حوراء تعليقاً "هذا أخي" وهو ما تحول إلى هاشتاغ على وسائل التواصل.

وعبر المتضامنون مع حوراء عن حزنهم وألمهم لهذه الفاجعة، حيث انتشرت كلمات التعزية والمواساة بمصابها ومصاب عائلتها.

وقررت الإدارة المحلية في محافظة النجف، جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، إثر أعمال عنف دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

يذكر أن أنصار الصدر، المعروفين بأصحاب "القبعات الزرق"، يقومون، منذ الاثنين، بتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

تأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.