وكالة: الملك سلمان يبعث برسالة خطية إلى السيسي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، برسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "تتضمن الرسالة تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية #مصر العربية تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة. https://t.co/9kyPGI9QSo#واس pic.twitter.com/bExM1oeJlQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 6, 2020

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرسالة الملكية تلقاها الرئيس المصري خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة، أحمد عبد العزيز قطان.