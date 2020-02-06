وكالة: الملك سلمان يبعث برسالة خطية إلى السيسي

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "تتضمن الرسالة تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية #مصر العربية تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة. https://t.co/9kyPGI9QSo#واس pic.twitter.com/bExM1oeJlQ— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 6, 2020
وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرسالة الملكية تلقاها الرئيس المصري خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة، أحمد عبد العزيز قطان.
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