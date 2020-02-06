وفاة 13 شخصا وإصابة 3 في حادث تصادم جنوبي مصر

توفي 13 شخصا وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، بحادث تصادم في محافظة أسوان، جنوبي مصر.

وقع التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوي الغربى "أسوان - القاهرة" قبل مدخل الكمين الصحراوي بنحو 3 كم، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وانتقلت 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، بعد تلقي إخطار بوقوع حادث تصادم بين مكروباص وشاحنة على الطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والمتوفين إلى المشرحة.

وتقوم السلطات برفع آثار الحادث لتسهيل مرور الطريق الصحراوي، وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.