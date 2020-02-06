السفارة الأمريكية في العراق تعلق على تظاهرات النجف

علقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق على التظاهرات الدامية التي شهدتها مدينة النجف، أمس الأربعاء، وذلك بعد سقوط 8 قتلى خلال تلك التظاهرات.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إن "الولايات المتحدة تدين الاعتداء الوحشي على المتظاهرين السلميين في النجف الأشرف".

وتابع البيان: "من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذين يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وحمّل البيان الحكومة العراقية وقواتها الأمنية مسؤولية "وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية، ندعو الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

واختتم البيان بقوله: "نحيي المتظاهرين السلميين لالتزامهم بضبط النفس في مواجهة هذه التكتيكات القاتلة، ونحثهم على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم، كما تؤيد الولايات المتحدة تمامًا حقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير".