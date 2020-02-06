وزير الداخلية الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية ستنهار بعد أسبوع في هذه الحالة

وأضاف درعي، في حديث إذاعي، نقلته وكالة أنباء شهاب، أن "السلطة الفلسطينية ستنهار خلال أسبوع في حال أوقفت التنسيق الأمني"، مشيرا إلى أن "التنسيق الأمني مهم لإسرائيل ولكنه أكثر أهمية للسلطة الفلسطينية".

وشدد درعي على أن "تهديد السلطة بوقف التنسيق لن يؤثر على الأمن الإسرائيلي كثيرًا، وأنه بإمكان الشاباك تدبير أمره بدون التنسيق"، رافضا الإسهاب في الأسباب التي ستؤدي بالسلطة للانهيار حال أوقفت التنسيق، قائلاً إنه لا يرغب بكشف المزيد.

وتحدث عن الفترة القادمة، قائلاً إنه "يتوقع اشتداد العمليات مع التركيز على منطقة القدس، وذلك في تعقيبه على عملية الدهس التي وقعت الليلة في المدينة التي أصيب خلالها 12 جنديا بجراح مختلفة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اجتمع، أمس الأربعاء، بعدد من قادة حركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لبحث تداعيات خطة السلام في الشرق الأوسط المقترحة من قبل واشنطن.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التقى عباس بأمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، وسكرتير عام الشبيبة الفتحاوية، ومنسقة الشبيبة الثانوية، وبحضور عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ وجمال محيسن.