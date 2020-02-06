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13:55 GMT06 فبراير/ شباط 2020
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    إذاعة الجيش: إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غربي مدينة رام الله

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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    أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة في عملية إطلاق نار غربي مدينة رام الله.

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    الشرطة الإسرائيلية تعلن وفاة الفلسطيني الذي أطلقت عليه النار
    رام الله - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك" إن "الجندي الإسرائيلي المصاب بإطلاق نار غربي رام الله قد يكون قد تعرض لإطلاق نار من سيارة مارة أو من على بعد".

    وقال مسؤولون عسكريون وطبيون إسرائيليون، في وفت سابق من اليوم الخميس، إن سيارة صدمت 12 جنديا إسرائيليا وشخصين آخرين في القدس في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس قبل أن يلوذ قائدها بالفرار في حادث تشتبه الشرطة بأنه هجوم فلسطيني.

    وفي حادث منفصل قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

    ووقع حادث الدهس في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية. علما أنه يوجد مسرح ومطاعم وحانات تعمل لوقت متأخر من الليل في هذا الشارع.

    وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، النار على فلسطيني بعد تعرض قوات من الشرطة لإطلاق نار ببلدة القدس القديمة.

    وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فقد "وقع هجوم إرهابي على أفراد الشرطة المتمركزين بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة في مدينة أورشليم القدس، وأُطلقت نيران نحوهم، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد شرطة الحدود، فتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات طفيفة".

    وتابعت، "أفراد الشرطة الآخرون قاموا برد فعل سريع مرافق بإطلاق النار، ونجحوا بتحييد المخرب".

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    الكلمات الدلالية:
    إصابة, رام الله, الجيش الإسرائيلي
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