هجوم بالرصاص الحي يستهدف المتظاهرين في كربلاء وسط العراق

أفاد متظاهر، من محافظة كربلاء وسط العراق، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بمقتل متظاهر، وإصابة آخرين، إثر هجوم بالرصاص الحي على يد مسلحين استهدفوا ساحة الاعتصام، بقلب المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.