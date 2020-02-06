محلل سياسي تركي: تهديدات أردوغان للجيش السوري جادة حتى لو أدى ذلك لصدام مباشر

أعرب الكاتب والمحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان، اليوم الخميس، عن اعتقاده أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاد في تهديداته للجيش السوري، إذا لم ينسحب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب شمالي سوريا.

وأضاف أوزجان في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الرئيس التركي جاد هذه المرة في تهديداته، حتى لو تسبب ذلك في اصطدام مباشر مع الجيش السوري"، على حد قوله.

وقال أوزجان: "إن كل الأطراف تتهم بعضها بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار في إدلب"، مشيرا إلى أن "التعرض للمواقع التركية كنقاط للتفتيش، تعتبره أنقرة خرقا للهدنة، وبالتالي تطالب الحكومة السورية بالتقهقر إلى مواقعها القديمة".

وأمهل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجيش السوري حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية، مهددا في الوقت نفسه بشن "عملية عسكرية في إدلب وإجبار الجيش السوري على التراجع".

وأضاف أن القوات الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق العمليات، مهددا بعمليات عسكرية في إدلب إذا ما اقتضت الضرورة.