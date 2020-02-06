الكشف عن توجه حكومي لبناني لإعادة الأوضاع مع سوريا إلى سابق عهدها

قال وزير الثقافة والزراعة اللبناني، عباس مرتضى، اليوم الخميس، إن "العلاقة مع سوريا تتحدد في جلسات الحكومة المقبلة، على أمل أن يكون هناك علاقات مميزة بعد التشاور في مجلس الوزراء".

ورأى مرتضى في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن:

"هناك توجه ونية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً مع سوريا، لأن هذا الأمر يخدم لبنان وسوريا، ونحن كلبنانيين مستفيدين لأنه لدينا خطة ترانزيت للدول العربية خاصة للمنتجات الزراعية، لذلك نحن بحاجة ماسة لهذا الموضوع وسيكون من أول الأمور المطروحة".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن العلاقات الطبيعية والمميزة مع سوريا من شأنها فتح باب العمل على التصدير من لبنان لإدخال عملة صعبة على البلاد، وهذا يساهم في تقدم الاقتصاد اللبناني وتطوير الحياة الاقتصادية في البلاد".