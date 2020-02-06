الجيش اليمني: 36 قتيلا من "أنصار الله" في كمين شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في كمين بمحافظة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش تمكن صباح اليوم، من استدراج مجموعة من عناصر الحوثيين إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء".

وأكد "مصرع 36 عنصرا حوثيا وجرح آخرين في الكمين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية".

وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف بـ 3 غارات تعزيزات للحوثيين غرب وادي نملة جنوب مديرية نهم، أسفرت عن تدمير عربة مدرعة وآليتين".

في السياق: "دمرت مدفعية الجيش تعزيزات وآليات وعربة مدرعة للحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)"، حسب المركز.

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات التحالف نفذت 3 غارات شمال مفرق الجوف في مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

على صعيد الغارات الجوية أيضا، شن التحالف 6 غارات على مديرية الغيل جنوب غربي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، واستهدف بغارة أخرى مديرية المصلوب غرب الجوف.