الرئيس السيسي يوجه تكليفا جديدا للحكومة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تكليفا جديدا لمجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي تناول متابعة إستراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، حسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نشره موقع "بوابة الأهرام".

ووجّه السيسي "بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة؛ للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادًا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني".

وشهد الاجتماع استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

وتم عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة في توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس.