كوزنيتسوفا تزور مؤسسات اجتماعية في دمشق لبحث إيواء مؤقت للأطفال الروس

زارت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، برفقة عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، المؤسسات الاجتماعية للأطفال في دمشق، واتفقت مع مسؤولي قرية الأطفال "أس أو أس" على إيواء مؤقت للأطفال الروس من المخيمات حتى يتم إجلائهم إلى روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "قامت مفوضة حقوق الأطفال مع عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد بزيارة قرية الأطفال "إس أو إس" ودار أيتام تشرف عليه سيدة سوريا الأولى... كما اتفقت المفوضة مع إدارة دار الأيتام على إمكانية إيواء مؤقت لمجموعة إضافية من الأطفال الروس الذين سيتم إخراجهم من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا حتى يتم إصدار جميع الوثائق لهم".

وبدأ العمل على تحديد مكان وعودة المواطنين الروس القاصرين الموجودين في العراق وسوريا إلى وطنهم في صيف عام 2017، تم تنظيمه وتنفيذه بإيعاز من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقد تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لدى مفوضة حقوق الأطفال لتسهيل عملية عودة الأطفال إلى وطنهم.

والجدير بالذكر أنه في أيلول/ سبتمبر 2019، خلال زيارة كوزنيتسوفا السابقة إلى دمشق، تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد، وعبر الجانب السوري عن استعداده لتقديم مساعدة شاملة لعودة الأطفال الروس من سوريا إلى وطنهم.