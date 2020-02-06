إياد علاوي يبعث برسالة إلى مجلس الأمن عقب أحداث النجف

وجّه رئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، اليوم الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن لمحاسبة المتورطين بسفك دماء الأبرياء في العراق.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "ارسلت رسالة للسيد أنطوني غوتيريس، وإلى جامعة الدول العربية، والسادة وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الاسلامي لبيان حقيقة ما يجري في العراق وضرورة محاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الأبرياء وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ارسلت رسالة للسيد @antonioguterres والى @arableague_gs،والسادة وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي،بالاضافة الى منظمة المؤتمر الاسلامي لبيان حقيقة مايجري في #العراق وضرورة محاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الابرياء وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية.

@UN — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 6, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أشار علاوي إلى أن "إحراق الخيام إرهاب متجذر في ثقافة بعض العصابات الخارجة عن القانون، واستمرار اعتداءاتها على المتظاهرين السلميين يعكس إرادةً خبيثةً للقمع".

وأضاف علاوي: "صمت الحكومة وأجهزتها الأمنية عما يجري بحق المتظاهرين، وعدم تحركها لإيقافه يؤكد ضلوعها أو تواطؤها وموافقتها ولن يعفيها من المساءلة القانونية".

إحراق الخيام إرهابٌ متجذر في ثقافة بعض العصابات الخارجة عن القانون ، واستمرار اعتداءاتها على المتظاهرين السلميين يعكس ارادةً خبيثةً للقمع.

صمت الحكومة واجهزتها الامنية عما يجري بحق المتظاهرين، وعدم تحركها لايقافه يؤكد ضلوعها او تواطؤها و موافقتها ولن يعفيها من المساءلة القانونية — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 5, 2020

وانطلق المتظاهرون مجددا، اليوم الخميس، من مجسرات ثورة العشرين وسط النجف، نحو ساحة الصدرين، استنكارا للعنف المفرط باستخدام ما يطلق عليهم "أصحاب القبعات الزرقاء" التابعين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرصاص الحي لتفريق المحتجين، حتى وقت متأخر من ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل ثمانية، وإصابة أكثر من مئة شخص بجروح.