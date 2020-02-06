أنقرة: ننتظر زيارة وفد عسكري روسي لتركيا لبحث تطورات إدلب

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد بحسب المحادثات الأخيرة بين رئيسي البلدين، لبحث التطورات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، على خلفية القصف المتبادل مؤخرا بين الجيشين التركي والروسي هناك.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في مؤتمر صحفي: "ننتظر زيارة وفد عسكري روسي إلى تركيا حسب الاتفاق بين [الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان و[الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لبحث التطورات في إدلب".

وتابع: "قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانا، كما يمكن أن يلتقي أردوغان وبوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا".

وعن الوضع في إدلب، قال قالين إن "النظام السوري انتهك التفاهمات مئات المرات، وسنرد على كل خطأ يرتكبه".

وينفذ الجيش السوري مدعوما بسلاح الجو عملية لتطهير محافظة إدلب وريف حلب من المجموعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث تمكن اليوم من تحرير مدينة سراقب الإستراتيجية على الطريق الدولي بين حلب وحماة، وذلك بعد أيام من سيطرته على مدينة معرة النعمان الإستراتيجية.