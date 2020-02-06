قيادي إسلامي سوداني: نحتاج إلى التطبيع مع إسرائيل بعزة نفس

قال القيادي الإسلامي السوداني، مبارك الكودة، إنه يرحب بالتطبيع مع إسرائيل، في حال كونه سيخدم مصلحة الشعب السوداني.

ونقلت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، عن الكودة قوله إن فلسطين نفسها طبعت مع إسرائيل، متساءلا: "هل نحن أحرص على فلسطين وقضيتهم منهم؟".

وشدد علي ضرورة أن يكون التطبيع بندية، محذرا من أن يكون التطبيع بلطجة أمريكية واستخفاف بالسودانيين.

وقال:

"نحتاج لمن يصالح ويطبع بعزة نفس ولمن يخاصم بذات العزة وكفاية مهازل وضعف".

وكان رئيس المجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أكد أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.

كما أكد، أن الاتصالات مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بدأت منذ 3 أشهر لمناقشة ما يمكن أن يستفيد منه السودان، لافتا إلى تشكيل لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس مزايا وعيوب العلاقة مع إسرائيل.

فيما أعلن الجيش السوداني، في بيان له، أنه "أمن على نتائج زيارة القائد العام، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أوغندا، والتي التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، والتي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين، العدوين في الماضي واللذين كانا في حالة حرب.