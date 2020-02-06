أمير قطر يعزي الرئيس التركي

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعزيته في ضحايا حادثي الانهيار الجليدي بولاية وان جنوب شرقي البلاد، وانزلاق طائرة بمطار صبيحة غوكشن.

وأعرب أمير قطر، في برقيته، عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين في الحادث، الذي وقع أمس الأربعاء، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الانهيار الثلجي في ولاية وان جنوب شرقي البلاد إلى 33 قتيلا ، بينهم عدد من رجال الأمن والإنقاذ ومدنيين.

جاء ذلك بعدما وقع انهيار ثلجي آخر، صباح الأربعاء، في أثناء عمليات بحث وإنقاذ للعالقين جراء انهيار ثلجي حدث الثلاثاء وأودى بحياة 5 أشخاص، بالقرب من الطريق الواصل بين ولاية وان وقضاء بهتشه سراي.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية في وقت سابق، إنقاذ 30 شخصًا من بين العالقين بعدما انهارت كتلة ثلجية خلال البحث عن عالقين اثنين تحت الثلوج، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

ومن بين العالقين الذين تم إنقاذهم، مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية في الولاية، عثمان أوتشار، والذي كان يقود مهمة البحث والإنقاذ قبل الانهيار الثاني.