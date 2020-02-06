البرهان وحمدوك: الشراكة بين الجيش وقوى التغيير "مستمرة" لخدمة السودان

أكد رئيس المجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، أن الشراكة بين الجيش وقوى التغيير مستمرة.

ونقلت قناة "العربية" تصريحات البرهان وحمدوك، التي قالا فيها إن "الشراكة بين الجيش وقوى التغيير مستمرة، من أجل خدمة السودان".

وأوضح البرهان وحمدوك أنهما يعملان معا، من أجل تأسيس "نظام ديمقراطي" في السودان.

وتأتي تلك التصريحات عقب إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقد، لقاء مع القيادة العامة للقوات المسلحة، لمناقشة اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين بنتنياهو في أوغندا.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان له، أنه "أمن على نتائج زيارة القائد العام، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أوغندا، والتي التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو". وقال بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: "عقد اجتماع بالقيادة العامة وأمن على نتائج زيارة القائد العام لأوغندا ومخرجاته، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان".

فيما أكد البرهان أن الاتصالات مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بدأت منذ 3 أشهر لمناقشة ما يمكن أن يستفيد منه السودان، لافتا إلى تشكيل لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس مزايا وعيوب العلاقة مع إسرائيل.

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين، العدوين في الماضي واللذين في حالة حرب.