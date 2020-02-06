الجيش السوري يصد هجوما معاكسا لـ"النصرة" على النيرب غرب سراقب

تمكنت وحدات الجيش السوري من صد هجوم كبير للمجموعات المسلحة على محور النيرب الواقعة غرب سراقب وقتل عشرات المهاجمين فيما لاحق سلاح الجو فلول المنسحبين.

وقالت صحيفة "الوطن" أن الجيش السوري أحبط هجوما لتنظيم جبهة النصرة على بلدة النيرب غرب سراقب.

وأفادت الصحيفة أنه لا تبدل على خريطة السيطرة.

وأفادت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي أن سلاح الجو اشترك في المعركة واستهدف ما تبقى من فلول المجموعات المهاجمة التي خسرت الكثير من مقاتليها.

وكانت طلائع قوات الجيش السوري اقتحمت مدينة سراقب الاستراتجية في ريف إدلب الشرقي، اليوم الخميس،- فور إطباق الطوق على المدينة عبر السيطرة على 3 بلدات على الجهة الشمالية الشرقية.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بدأت بالدخول من المحاور الأربعة للمدينة، وذلك فور سيطرة وحدات الاقتحام على بلدات "مغارة عليا" و"مجيزر" و"الصالحية" على الاتجاه الشمالي الغربي، بما يعنيه ذلك من القطع التام لخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية باتجاه مدينة إدلب غربا، وإطباق السيطرة الكاملة على سراقب.