الجيش اليمني يسيطر على مواقع هامة غرب الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" أن "القوات تمكنت من تحرير جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة له في جبهة المحزمات غرب الجوف، من سيطرة الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه جبال الواغرة".

وحسب بيان الجيش، "أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات تابعة لهم".

وأشار البيان إلى "تدمير مقاتلات التحالف بعدد من الغارات، عربات للحوثيين، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات".