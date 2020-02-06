تسجيل
21:37 GMT06 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    موظف في منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019

    "أرامكو" تعلن تعرضها لمحاولات هجوم "إلكتروني" خطيرة الفترة الماضية

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104374/63/1043746320.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002061044459484-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9/

    قالت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، مساء اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، إن الشركة تتعرض لمحاولات هجوم "إلكتروني" خطيرة وواسعة النطاق في الفترة الماضية.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة "أرامكو"، قوله إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019، وإن الشركة نجحت حتى الآن في التصدي لكل هذه المحاولات.

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    وكالة: إجراء سعودي لحماية أرامكو من الهجمات الإرهابية
    وتابع الحربي خلال مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "رويترز": "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى".

    وقال المسؤول السعودي "نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر".

    ولم يخض الحربي في مزيد من التفاصيل، حول من يقف وراء تلك الهجمات الإلكترونية.

    وتتعرض السعودية كثيرا لمحاولات تسلل إلكتروني، منها باستخدام فيروس "شمعون" الذي يصيب أجهزة الكمبيوتر بالشلل من خلال مسح أقراصها.

    واستهدفت هجمات "شمعون" وزارات ومؤسسات بتروكيماويات سعودية كان آخرها في عام 2017.

    وواجهت أرامكو، التي تضخ 10% من إمدادات النفط العالمية، أكبر عملية تسلل إلكتروني في تاريخها في أغسطس/آب 2012 حين دمر هجوم باستخدام فيروس شمعون نحو 30 ألف جهاز كمبيوتر.

    وكان الهدف من ذلك الهجوم وقف إنتاج النفط والغاز في أكبر بلد عضو في أوبك.

    كما تعرضت مرافق أرامكو لهجمات طائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر أيلول تسببت في وقف مؤقت لإنتاج نحو 5.7 مليون برميل نفط يوميا وهو ما يمثل أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية هذا الهجوم لكن طهران نفت ذلك.

    وقال الحربي إن هناك محاولات للتسلل إلى أرامكو من خلال برمجية "إيموتيت" الخبيثة، التي كانت نشطة في أنحاء العالم لكن جرى التغلب عليه.

    وأضاف أن هذا البرنامج أضر كذلك بعدد من المنظمات الصغيرة في السعودية، دون مزيد من التوضيح.

    وقال الحربي إن تحديد مصدر التسلل عبر الإنترنت هو أصعب مهام أمن الإنترنت.

    وقال مسؤولو الأمن السعوديون عام 2017 إن بلادهم كانت هدفا ضمن حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق اكتُشف أنها شملت خمس دول في الشرق الأوسط وعددا من الدول خارج المنطقة.

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تعلن استهداف "أرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة
    صحيفة أمريكية تكشف اعتراض السعودية صواريخ استهدفت أرامكو الأسبوع الماضي
    "أنصار الله": 26 صاروخا استهدفت مطارات وشركة أرامكو في السعودية
    ما حقيقة قصف "أنصارالله" لمنشآت شركة أرامكو السعودية بجيزان
    أولوية قصوى... رئيس أرامكو يتحدث عن مواجهة تهديدات ومخاطر
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, هجمات إلكترونية, هجوم إلكتروني, شركة أرامكو, أرامكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مواطن هونغ كونغ يرتدي قناعا من زجاجة بلاستيكية، 31 يناير 2020
    أكثر وسائل الوقاية غرابة من فيروس "كورونا"
    فشل سحب ثقة ترامب
    فشل "سحب ثقة" ترامب
    إنفوجراف.. معلومات عن مرض السرطان
    السرطان... القاتل الأخطر في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك