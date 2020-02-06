الحكومة اليمنية تتقدم بطلب جديد للأمم المتحدة

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها من مدينة الحديدة غرب اليمن، إلى منطقة محايدة.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، ضم الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة اللواء محمد عيضة، ورئيس البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، الجنرال أبيهيجت جوها، حسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية.

وفي الاجتماع، سلم الفريق الحكومي، للجنرال جوها "قائمة بخروقات وانتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة، بالإضافة إلى قائمة بالاستحداثات التي قاموا بها".

وطالب الفريق، رئيس البعثة الأممية بـ" نزول لجنة ثلاثية للنظر في تلك الاستحداثات وإزالتها".

واعتبر أن "اللجنة (إعادة الانتشار) ابتعدت عن مهامها التي أنيطت بها بموجب اتفاق ستوكهولم وأهمها فتح الممرات الإنسانية وإعادة انتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" أن "القوات تمكنت من تحرير جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة له في جبهة المحزمات غرب الجوف، من سيطرة الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه جبال الواغرة".

وحسب بيان الجيش، "أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات تابعة لهم".

وأشار البيان إلى "تدمير مقاتلات التحالف بعدد من الغارات، عربات للحوثيين، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات".