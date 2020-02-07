مسؤول في وزارة الصحة: مصر خالية من الكورونا ومستعدون لأي طارئ

نفى مسؤول مصري، اليوم الجمعة، تسجيل إي حالة إصابة بفيروس كورونا داخل مصر، مؤكدا أن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القول، إن مستشفيات ومعاهد الهيئة جاهزة، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وتابع المسؤول، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، "لا داعى للقلق من فيروس كورونا بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد"، نافيا تسجيل أي حالة لفيروس " كورونا "، داخل مصر.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفى تلقى ثلاث حالات لمصريين قادمين من الصين بأعراض تنفسية حادة كإجراء احترازى وتم عمل المسحات والتحاليل اللازمة، بعد فحصها والكشف عليها تبين أنها انفلوانزا عادية وأن كل الحالات التي تم فحصها بالمستشفى كانت نتائجها سلبية لفيروس كورونا.

وكانت سُلطات الصحة الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 618 شخصا.

وأفادت اللجنة الصحية أن عدد المصابين بلغ 22112 ألف حالة من بينهم 817 غادرو المستشفى بعد تعافيهم.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.