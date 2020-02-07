برلماني عراقي: العراق سيشهد هذا العام اكتفاء ذاتيا لأغلب المحاصيل الزراعية

قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في العراق سلام الشمري، إن بلاده ستشهد اكتفاء ذاتيا من المحاصيل الزراعية خلال العام الجاري.

وأوضح الشمري، اليوم الجمعة، في بيان له نقله موقع "السومرية نيوز" أن خطط وزارتي الزراعة والموارد المائية أبرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل لأغلب الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أن استمرار نجاح هذه الخطط واستصلاح الأراضي الجديدة سيدعم خطط اللجنة النيابية في استراتيجية دعم المنتجات المحلية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وأيضا تصدير الإنتاج.

وشدد الشمري على ضرورة "دعم موازنة الدولة بإيرادات إضافية وعدم الاكتفاء بمورد واحد يتذبذب سعره بين حين واخر وفق الأوضاع الدولية".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.