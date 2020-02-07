الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية تلزمه الراحة 4 أيام

يلازم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بتوصية من طبيبه، الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فبراير/شباط 2020 وذلك نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد كلف قيس سعيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باشطبجي بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير/شباط 2020.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت إن الرئيس قيس سعيد وصل، صباح الأحد الماضي، إلى الجزائر تلبية لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون.

واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي في مطار هواري بومدين، واستعرض معه تشكيلة من الجيوش الثلاثة، حسب صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وقام الرئيس التونسي بزيارة مقام الشهيد في الجزائر العاصمة، كما زار المتحف الوطني المجاهد.

واطلع الرئيس قيس سعيد على محطات تاريخية مرت بها الجزائر من 1830 وحتى 1962، ووصل الرئيس التونسي إلى قصر الرئاسة الجزائرية لإجراء محادث ثنائية مع الرئيس عبد المجيد تبون.