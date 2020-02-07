الانتقالي السوداني يستأنف مفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الجمعة، عن استئناف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس: "توجه عضوا مجلس السيادة، عضوا فريق التفاوض الحكومي لمفاوضات السلام، الفريق الركن شمس الدين كباشي، والأستاذ محمد حسن التعايشي، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، صباح اليوم الجمعة، على رأس وفد ضم، السيد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر وعدداً من الخبراء لمواصلة المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، والتي توقفت لفترة قصيرة أجرى خلالها الوفد الحكومي مشاورات حول القضايا التي شهدت تباينا في الرؤى مع حركات الكفاح المسلح خلال الجولة السابقة".

ويعود وفد التفاوض الحكومي إلى جوبا بعد أن استكمل مشاوراته مع مكونات الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان في وداع الوفد بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة ،اللواء أسامة الصديق جاد الله، وعدد من المسؤولين.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهي في 14 شباط/فبراير 2020.