مقتل جندي عراقي بانفجار عبوة ناسفة في بعقوبة

لقي جندي عراقي مصرعه، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة للجيش شرقي بعقوبة، في محافظة ديالي.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن مصدر قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة عسكرية تابعة للجيش ضمن ناحية بهرز، ما أسفر عن مقتل جندي برتبة نائب ضابط".

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن " قوة أمنية نقلت القتيل إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

وذكرت "السومرية" أن عددا من المحافظات بينها العاصمة بغداد، تشهد بين الحين والآخر انفجارات وخروقات أمنية تودي بحياة رجال أمن ومدنيين.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول النفطية لا سيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.