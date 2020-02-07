سعودي يهاجم رشيدة طليب بسبب ارتدائها زيها الفلسطيني في الكونغرس

وكتب الفراج في تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر: "إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترامب، فلماذا لا تتركي أمريكا لترامب وتعودي إلى رام الله على أن أتكفل لك بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله".
عضوة مجلس النواب من أصل فلسطيني رشيدة طليب تحضر خطاب حالة الإتحاد بالثوب الفلسطيني👇احتجاجا على ترمب حسب قولها— Dr. Ahmad Alfarraj (@amhfarraj) February 6, 2020
يا رشيدة
لماذا لا تتركي امريكا لترمب وتعودي إلى رام الله وسأتكفل بتذاكر سفرك على الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله، وأُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر.. pic.twitter.com/rTELt09VfI
وأضاف الفراج في تغريدته أنه يقدم نفس العرض لـ "المحتجة" النائبة إلهان عمر، أول نائبة متحجبة في الكونغرس.
وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".
"There is no right or wrong way to protest." --@ayannapressley— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 4, 2020
I'm joining my sisters in Congress in wearing white--my white #PalestinianThobe--to #SOTU. Being #unapologeticallyMe is my way of protesting this #ImpeachedPresident. pic.twitter.com/S8bHJPyDpz
ولاقت تغريدة السعودي الفراج ردود فعل متباينة من قبل المغردين، متهمينه بأنه يتدخل في الشؤون الخاصة للنائبة صاحبة الأصول الفلسطينية التي حققت إنجازات على رأسها دخولها الكونغرس الأمريكي وإعلاء صوت القضية الفلسطينية.
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