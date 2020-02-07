سعودي يهاجم رشيدة طليب بسبب ارتدائها زيها الفلسطيني في الكونغرس

هاجم السعودي أحمد الفراج، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، على خلفية ارتدائها الزي الفلسطيني في الخطاب السنوي الأخير للرئيس دونالد ترمب.

وكتب الفراج في تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر: "إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترامب، فلماذا لا تتركي أمريكا لترامب وتعودي إلى رام الله على أن أتكفل لك بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله".

عضوة مجلس النواب من أصل فلسطيني رشيدة طليب تحضر خطاب حالة الإتحاد بالثوب الفلسطيني👇احتجاجا على ترمب حسب قولها



يا رشيدة

لماذا لا تتركي امريكا لترمب وتعودي إلى رام الله وسأتكفل بتذاكر سفرك على الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله، وأُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر.. pic.twitter.com/rTELt09VfI — Dr. Ahmad Alfarraj (@amhfarraj) February 6, 2020

​وأضاف الفراج في تغريدته أنه يقدم نفس العرض لـ "المحتجة" النائبة إلهان عمر، أول نائبة متحجبة في الكونغرس.

وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".

"There is no right or wrong way to protest." --@ayannapressley



I'm joining my sisters in Congress in wearing white--my white #PalestinianThobe--to #SOTU. Being #unapologeticallyMe is my way of protesting this #ImpeachedPresident. pic.twitter.com/S8bHJPyDpz — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 4, 2020

​ولاقت تغريدة السعودي الفراج ردود فعل متباينة من قبل المغردين، متهمينه بأنه يتدخل في الشؤون الخاصة للنائبة صاحبة الأصول الفلسطينية التي حققت إنجازات على رأسها دخولها الكونغرس الأمريكي وإعلاء صوت القضية الفلسطينية.