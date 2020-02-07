بأغلبية ساحقة... فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

وأعلن أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن مصر فازت بالعضوية من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة.
لمواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية... مصر تفوز من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لـ #الاتحاد_الأفريقي.— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 7, 2020
وتابع: "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية... مصر تفوز من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢".
وأوضح أن "ذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي".
جدير بالذكر أن العاصمة الإثيوبية تشهد اليوم استمرار أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه الأربعاء الماضي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير/ شباط.
وتابع حافظ أن "اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 "اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، وكذا المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا"، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالا بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
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